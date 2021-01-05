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Газета "Кишиневские новости"

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Будет ли возбуждено уголовное дело против главного советника Майи Санду

Будет ли возбуждено уголовное дело против главного советника Майи Санду
05 января
18:46 2021
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На сайте агентства OMEGA появилась информация о том, что доходы генерального секретаря Администрации президента Андрея Спыну могут стать причиной уголовного дела в связи с фальсификацией Декларации о доходах.

Чиновник, который считается правой рукой Майи Санду, в декларации о доходах указал сумму своей задолженности перед владельцем сети ресторанов Tucano и Olivia Русланом Кожокару, равную 393 500 евро. Эта сумма и привлекла особое внимание агентства OMEGA, с которым после публикации о доходах высокопоставленного чиновника, связался Руслан Кожокару. Он пояснил, что вышеозначенная сумма ни в коем случае не должна рассматриваться как финансовая поддержка партии, которую представляет Спыну. Бизнесмен рассказал, что в 2018 году между ним и чиновником имела место частная сделка по продаже дома в рассрочку до 2020 года. 393 500 евро – это сумма сделки, и ни о каком долге не может быть и речи.

В Декларации о доходах Андрея Спыну действительно фигурирует недвижимость площадью 125,2 кв.м, приобретенная в 2018 году, стоимостью 1 501 168 леев. Судя по всему, это именно тот дом, стоимость которого, по утверждению Кожокару, 393 500 евро. Только вот в декларации Спыну стоимость приобретения в пять раз ниже – 1 501 168 леев или 75 тысяч евро.

По ст. 352 Уголовного кодекса за ложную информацию в декларации о доходах предусматривается штраф 47500 леев или лишение свободы на срок до 1 года и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Администрация президента, осуждавшая сокрытие чиновниками доходов, комментариев пока не дала.

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