Исследователи из Технического университета Мюнхена выяснили, сколько парниковых газов попадает в атмосферу при традиционном и органическом ведении животноводства, а также при производстве растительных продуктов питания.

Оказалось, что при выращивании животных экологически чистым способом корма производятся без использования химических удобрений и поэтому выбросы парниковых газов действительно сокращаются. Зато сами животные выделяют больше метана, потому что они растут медленнее и, значит, дольше содержатся на фермах. Кроме того, фермерам приходится держать больше животных, потому что мяса они дают меньше.

В результате подсчет показали, что при производстве говядины и традиционным способом, и экологически чистым, уровень выбросов в атмосферу не отличается. Что касается свинины, то органический способ, действительно, немного безопаснее для окружающей среды, а в случае с курятиной, наоборот, безопаснее традиционный способ.

В общем, каждая палка о двух концах, и какой из них перевесит в данном случае, ученые сказать не берутся, пишет «Daily Mail».