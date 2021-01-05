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Газета "Кишиневские новости"

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В столице Индии поезда метро водит беспилотник

В столице Индии поезда метро водит беспилотник
05 января
13:01 2021
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Сеть метрополитенов – один из самых быстро развивающихся видов общественного транспорта в Индии. За шесть лет количество городов, где есть подземка, увеличилось в стране более чем в три раза. Сегодня их уже восемнадцать, и власти планируют, что еще через пять лет это число возрастет как минимум до двадцати пяти.    

И только что в столичном метрополитене на линию вышел первый беспилотный поезд. В мире всего семь процентов подземных сетей, способных функционировать без участия машинистов. Беспилотник в метро Нью-Дели тянет за собой поезд из шести вагонов, при полной загрузке они вмещают более двух тысяч двухсот пассажиров. Поезд полностью автоматизирован, что сводит к минимуму влияние человеческого фактора на безопасность движения, пишет «The Independent».   

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