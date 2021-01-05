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Газета "Кишиневские новости"

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Жесткие обвинения Генпрокуратуры Молдовы в адрес “проевропейцев”

05 января
12:51 2021
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Прокуратура обвиняет проевропейские силы в попытке получить контроль над ведомством.

Генеральная прокуратура, Высший совет прокуратуры, ассоциации прокуроров и ветеранов обнародовали совместное заявление к проевропейским силам, в котором обвиняют их во вмешательстве в деятельность прокуратуры. Об этом глава ведомства Александр Стояногло заявил в ходе пресс-конференции.

«Я надеялся, что прокуроров оставят выяснить истину. Теперь проевропейские силы занимаются ни чем иным как подчинением прокуроров. Они хотят независимую прокуратуру, но зависимую только от них. Уважаемые политики, люди ждут результатов в экономике, образовании», – заявил Стояногло.

Он сообщил, что это обращение будет донесено до Венецианской комиссии и европейского сообщества.

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