Прокуратура обвиняет проевропейские силы в попытке получить контроль над ведомством.

Генеральная прокуратура, Высший совет прокуратуры, ассоциации прокуроров и ветеранов обнародовали совместное заявление к проевропейским силам, в котором обвиняют их во вмешательстве в деятельность прокуратуры. Об этом глава ведомства Александр Стояногло заявил в ходе пресс-конференции.

«Я надеялся, что прокуроров оставят выяснить истину. Теперь проевропейские силы занимаются ни чем иным как подчинением прокуроров. Они хотят независимую прокуратуру, но зависимую только от них. Уважаемые политики, люди ждут результатов в экономике, образовании», – заявил Стояногло.

Он сообщил, что это обращение будет донесено до Венецианской комиссии и европейского сообщества.