Новая группа американских военных прибыла на территорию Румынии, цель – усиление юго-восточного фланга НАТО, сообщает командование ВВС США в Европе и Африке.

«Военно-воздушные силы США разместили беспилотники MQ-9 Reaper и 90 военнослужащих на 71-й авиабазе в Кымпия-Турзий в Румынии для проведения разведывательных и наблюдательных миссий в поддержку операций НАТО», – говорится в специальном релизе. Наблюдатели отмечают, что от места дислокации американских дронов до Крыма, 689 километров, а дальность их полета – 2 тысячи километров с боевой нагрузкой 1,7 тонны. В 2018-м году такие же беспилотники прибыли в Польшу, они базируются в 270 километрах от границ Калининградской области.