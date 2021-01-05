Советник Майи Санду Вячеслав Негруца умышленно нанес ущерб государству в размере 400 тыс. евро. Это подтверждает документ, подписанный Негруца 13-го февраля 2013 года, когда он занимал должность министра финансов. В редакцию поступило письмо главы юридического управления минфина Валерия Секаша, подписанное 10 февраля 2012 года. Из него следует, что Негруца был предупрежден о том, что решение Апелляционного суда можно обжаловать в Высшей судебной палате, что с большой долей вероятности приведет к уменьшению суммы выплаты. Однако Негруца не воспользовался этой возможностью.

«Протест может быть интерпретирован как затягивание исполнения судебного решения и обойдется бюджету дороже», – ответил на эти аргументы Негруца.

Напомним, что Негруца был осужден на 3 года условно за выплату 400 тыс. евро из госбюджета по делу однопартийца, либерал-демократа Пантелея Сандулаки, который требовал возмещения морального и материального ущерба. После его выплаты прокуроры обжаловали решение в Высшей судебной палате, где сократили сумму до 1 тыс. евро. Однако на счетах Сандулаки уже ничего не было.

Недавно Майя Санду назначила Негруца советником по финансовым вопросам, заявив о его неподкупности. Эксперты уже отметили, что речь идет о первом случае, когда президент назначает советником лицо с уголовным прошлым.