Глава сенатского комитета по культуре и СМИ Румынии Виорел Бадя сообщил в понедельник, что телеканал TVR Moldova больше не ретранслируется в РМ.

«Обращаю внимание на то, что на территории Республики Молдова канал TVR Moldova, финансируемый из государственного бюджета, больше не может быть получен из-за долгов перед ГП Radiocomunicaţii. Это чрезвычайно серьезная ситуация, которая только стимулирует игры Москвы по ограничения присутствия СМИ Румынии в Республике Молдова», – полагает сенатор. Ранее посетивший Кишинев с официальным визитом президент Клаус Йоханнис объявил, что независимым средствам массовой информации будет выделено на развитие 250 тысяч евро. В Бухаресте внимательно следят за тем, чтобы румынские СМИ присутствовали на информационном рынке соседней страны.