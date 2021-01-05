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Газета "Кишиневские новости"

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Молдаване лишились румынского телевидения

05 января
12:41 2021
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Глава сенатского комитета по культуре и СМИ Румынии Виорел Бадя сообщил в понедельник, что телеканал TVR Moldova больше не ретранслируется в РМ.

«Обращаю внимание на то, что на территории Республики Молдова канал TVR Moldova, финансируемый из государственного бюджета, больше не может быть получен из-за долгов перед ГП Radiocomunicaţii. Это чрезвычайно серьезная ситуация, которая только стимулирует игры Москвы по ограничения присутствия СМИ Румынии в Республике Молдова», – полагает сенатор. Ранее посетивший Кишинев с официальным визитом президент Клаус Йоханнис объявил, что независимым средствам массовой информации будет выделено на развитие 250 тысяч евро. В Бухаресте внимательно следят за тем, чтобы румынские СМИ присутствовали на информационном рынке соседней страны.  

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