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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Корейский пианист может стать самым долгоживущим музыкантом

Корейский пианист может стать самым долгоживущим музыкантом
02 января
21:46 2021
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Южнокорейский пианист Джегал Сэм играет на фортепиано уже 82 года и не собирается останавливаться, сообщает ВВС.

Джегал Сэм впервые познакомился с фортепиано в 14 лет, и с тех пор музыка помогала ему двигаться по жизни, пройти через корейскую войну, а сегодня помогает ему пройти через пандемию. Пианист все еще выступает, но из-за частичной слепоты не может читать ноты с листа. Тем не менее он продолжает практиковаться каждый день, подбирая произведения по памяти. По мнению 96-летнего Джегала, музыка может спасти человека в самый трудный момент, и сейчас настало то время, когда она особенно необходима для поднятия духа. Джегал Сэм преподает музыку более 50 лет, он уверен, что продолжит играть до своего 100 дня рождения, что сделает его самым долгоживущим пианистом в мире.

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