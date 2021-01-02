Легендарная песня «Last Christmas» впервые заняла первое место чартов, спустя 36 лет с момента выхода, передает ВВС.

Песня «Last Christmas» британского дуэта Wham! Была выпущена 36 лет назад и успела стать культовой. Ни одно празднование Нового Года не обходится без этого музыкального произведения. Вряд ли найдется хотя бы один человек, который не сможет напеть пару строчек из «Last Christmas», но, несмотря на свою очевидную популярность, в этом году песня впервые заняла верхнюю строчку британских чартов. За праздничную неделю произведение прослушали более 9,2 млн раз! Один из солистов Wham! Эндрю Риджли заявил, что был поражен как популярна песня в 21 веке.