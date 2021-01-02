Все школы в Англии останутся закрытыми на две недели по окончании рождественских каникул, сообщает ВВС.

Великобритания не справляется с безостановочным ростом зараженных новым типом коронавируса. Мутация распространяется на 70% быстрее оригинальной версии из-за чего суточное число новых заболевших держится на отметке 50 тыс. Лондонские больницы переполнены. В надежде снизить скорость распространения коронавируса правительство Великобритании объявило о временном закрытии школ. С понедельника, 4-го января, Великобритания начнет массовую вакцинацию, однако учителя не попадают в первую группу граждан, обязательных к вакцинации. Все школы Лондона предварительно будут закрыты первые две недели второго семестра. Ученики перейдут на интерактивное обучение.