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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 января 132342 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 января 132342 излечившихся
02 января
20:31 2021
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На сегодняшний день в стране 132342 человека прошли лечение и 3020 умерли от инфекции COVID-19.   На 2 января в Молдове подтверждены 145694 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 6922 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 32247 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2653 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 255 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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