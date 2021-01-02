На сегодняшний день в стране 132342 человека прошли лечение и 3020 умерли от инфекции COVID-19. На 2 января в Молдове подтверждены 145694 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 6922 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 32247 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2653 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 255 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).