В Литве вступил в силу закон, согласно которому запрещается курение на балконах и лоджиях, сообщает Delfi.

В принципе дымить можно, но только при условии, что с этим согласны все жильцы вашего дома. В противном случае носитель пагубной привычки должен обеспечить условия для того, «чтобы табачный дым не попадал в помещение другого владельца». Сосед, недовольный тем, что рядом курят, может сообщить в полицию данные нарушителя, желательно также предоставить фото, фиксирующее факт «преступления». За первое нарушение штраф – 60 евро, повторное – 120.