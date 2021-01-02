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Газета "Кишиневские новости"

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Курильщиков в Литве выгнали с балконов

Курильщиков в Литве выгнали с балконов
02 января
12:11 2021
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В Литве вступил в силу закон, согласно которому запрещается курение на балконах и лоджиях, сообщает Delfi.

В принципе дымить можно, но только при условии, что с этим согласны все жильцы вашего дома. В противном случае носитель пагубной привычки должен обеспечить условия для того, «чтобы табачный дым не попадал в помещение другого владельца». Сосед, недовольный тем, что рядом курят, может сообщить в полицию данные нарушителя, желательно также предоставить фото, фиксирующее факт «преступления». За первое нарушение штраф – 60 евро, повторное – 120.

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