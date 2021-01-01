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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 января 3004 смертельных случая

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 января 3004 смертельных случая
01 января
18:26 2021
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В течение прошедшего дня, 1 января, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 68-летний мужчина из Дубосарского района, 64-летняя женщина из Кишинева, 75-летний мужчина из Кишинева, 80-летняя женщина из Приднестровья, 73-летний мужчина из Приднестровья, 48-летняя женщина из Приднестровья, 61-летняя женщина из муниципия Бельцы, 29-летняя женщина из муниципия Бельцы, 66-летняя женщина из муниципия Бельцы, 70-летняя женщина из муниципия Бельцы, 88-летний мужчина из муниципия Бельцы, 81-летняя женщина из Кишинева, 69-летняя женщина из муниципия Бельцы, 64-летняя женщина из Комратского района, 82-летняя женщина из Дубоссарского района, 64-летний мужчина из Кишинева, 46-летний мужчина из Кишинева, 79-летняя женщина из Кишинева, 73-летняя женщина из Приднестровья. На вечер 1 января 131701 человек выздоровел после заражения вирусом COVID-19 и 3004 человека умерли от инфекции.

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