В течение прошедшего дня, 31 декабря, зарегистрированы еще 26 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 68-летняя женщина из Единецкого района, 64-летняя женщина из Оргеевского района, 78-летняя женщина из Дондюшанского района, 72-летний мужчина из Кишинева, 60-летний мужчина из Теленештского района, 69-летняя женщина из Кишинева, 69-летняя женщина из Оргеевского района, 56-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Бричанского района, 92-летняя женщина из Кишинева, 74-летний мужчина из Оргеева, 59-летний мужчина из Кишинева, 47-летний мужчина из Резинского района, 67-летняя женщина из Глодянского района, 73-летний мужчина из Унгенского района, 54-летний мужчина из Кишинева, 73-летний мужчина из Резинского района, 77-летняя женщина из Дрокиевского района, 81-летний мужчина из Унгенского района, 64-летний мужчина из Унгенского района, 36-летняя женщина из Унгенского района, 67-летняя женщина из Окницкого района, 56-летняя женщина из Сынжерейского района, 80-летняя женщина из Глодянского района, 65-летняя женщина из Приднестровья, 68-летняя женщина из Яловенского района. На вечер 31 декабря 130643 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2985 человек умерли от инфекции.