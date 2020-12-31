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Газета "Кишиневские новости"

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План по доходам Национального публичного бюджета перевыполнен

План по доходам Национального публичного бюджета перевыполнен
31 декабря
15:16 2020
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Действующий министр финансов Серджиу Пушкуцэ представил отчет, согласно которому в 2020 году план по доходам Национального публичного бюджета перевыполнен на 1,2 млрд леев, а расходы – меньше на 4,2 млрд леев. В общей сложности доходы Национального публичного бюджета в этом году равны 62,1 млрд леев.

В своем отчете он сообщил, что, несмотря на экономический спад, как налоговая служба, так и таможенное ведомство смогли обеспечить поступления доходов в бюджет с превышением запланированных показателей.

– Эти результаты достигнуты благодаря мобилизации предпринимателей, финансовой, экономической политике правительства, а также эффективному администрированию доходов, – заявил министр.

Основные расходы, включенные в бюджет, составляют: соцзащита – 26,5 млрд леев (в 2019 г – 23,4 млрд леев), здравоохранение – 11,2 млрд леев (в 2019 – 8,6 млрд леев), дорожная инфраструктура – 6,5 млрд леев (в 2019 – 5,4 млрд леев).

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