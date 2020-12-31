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Газета "Кишиневские новости"

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Виорика Думбрэвяну представила отчет об увеличении зарплат, пенсий, пособий

Виорика Думбрэвяну представила отчет об увеличении зарплат, пенсий, пособий
31 декабря
14:41 2020
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В своем отчете министр сообщила, что в 2020 году более 23 тысяч работающих пенсионеров воспользовались правом на пересмотр пенсионных выплат. Согласно отчету, после пересчета средний размер пенсии вырос с 2902 леев до 5589 леев.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну указала также, что 643 тысячи пенсионеров и получателей социальных пособий с низкими доходами, по инициативе экс-президента Игоря Додона, два раза в уходящем году получали единовременную финансовую помощь – 700 и 900 леев.

Впервые в 2020 году пенсии 682 тысяч человек были про индексированы дважды – 1 апреля и 1 октября. В отчете шла речь еще об одном нововведении – выделении пособий в случае смерти одного из супругов. И об увеличении в 2020 году пособий для ветеранов войны – со 100 до 500 леев, для жен ветеранов войны и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – с 250 до 500 леев.

Правительство Кику приняло решение о выделении пособий членам семей медработников, скончавшихся во время эпидемии COVID-19. Также в течение года зарплаты работников системы здравоохранения были увеличены на 70%. Параллельно выплачивались надбавки до 100% тем, кто был задействован в противостоянии COVID-19.

Напомним: правительство Кику было назначено при поддержке депутатов ПСРМ. Ион Кику будет исполнять обязанности главы кабмина до 31 декабря. После нового года свои посты покинут нынешние главы минздрава и минфина.

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