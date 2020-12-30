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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 декабря 129539 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 декабря 129539 излечившихся
30 декабря
20:26 2020
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На сегодняшний день в стране 129539 человек прошли лечение и 2959 умерли от инфекции COVID-19.   На 30 декабря в Молдове подтверждены 143841 случай заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 6734 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 34080 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2910 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 245 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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