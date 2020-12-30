Взрыв сотряс аэропорт йеменского города Аден сразу по возвращении нового правительства страны из Саудовской Аравии, сообщает Reuters.

Во взрыве в аэропорту Адена погибло 5 человек и более десятка пострадало. Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик Саид и члены кабинета министров не пострадали. Сразу по прибытию в страну они отправились в президентский дворец. Власти назвали взрыв в аэропорту террористической атакой. Новый кабинет министров Маин Саида был сформирован в надежде примирить силы лояльные президенту Йемена Абд-Раббу Мансур Хади и сепаратистов.