ПСРМ не обсуждала и не будет обсуждать с Партией «Шор» вариант выдвижения общего кандидата на должность премьера. Об этом заявил председатель фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ в передаче на телеканале NTV-Moldova.

«Мы не обсуждали такие сценарии с Партией «Шор» и, возможно, не будем и обсуждать. Повторяю, мы выступаем за досрочные выборы», – заявил социалист.

Фуркулицэ считает, что развитие политической ситуации зависит от действий и решений президента Майи Санду.

«Если она считает, что должно остаться временное правительство, оно останется и будет выполнять обязанности, которыми наделено. Бюджет одобрен. Именно поэтому настаивали, чтобы все документы для работы кабмина были одобрены в парламенте», – заявил Фуркулицэ.

Лидер фракции ПСРМ пояснил, что, в случае выдвижения временного правительства, у него должна быть программа действий хотя бы на год.

«Если обсуждается возможность такого правительства, оно должно быть полноценным – с программой хотя бы на год, как это произошло с кабмином Кику, так как у правительства много задач. В случае, если политсилы не найдут широкий консенсус, досрочные выборы неизбежны», – заявил социалист.

Напомним, что ПСРМ неоднократно заявляла, что выступает за скорейшее проведение досрочных выборов.