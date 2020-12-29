Церковный колокол, созданный в 1 555 году, вернется на родину в Польшу, спустя 77 лет после его похищения нацистами, передает ВВС.

Два года назад прихожане из польской деревеньки на Юге страны принялись разыскивать старинный колокол, который был украден нацистами во время второй мировой войны. Польскому пастору удалось отследить реликвию до немецкого города Мюнстера. По словам представителей немецкой епархии, найти колокол целым – настоящее везение, ведь нацисты переплавили в оружие около 80 000 колоколов. Старинный колокол весит 400 кг и пока останется в Германии, в связи с пандемией коронавируса. С улучшением эпидемиологической ситуации, реликвию вернут в Польшу в церковь святой Катерины, откуда он был украден. По словам одного прихожанина церкви, «после 77 лет еще один-два месяца ожидания не играют особой роли».