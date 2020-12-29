В канун Нового года семья Брынза из Будешть получила поистине сказочный подарок. Игорь Додон с супругой и младшим сыном вручили им ключи от нового дома.

«В начале 2020 года мы навестили госпожу Наталью Брынза, которая в одиночку воспитывает четырех несовершеннолетних детей, и их дом находился в аварийном состоянии. Впоследствии в результате оценки строения группой специалистов было установлено, что дом не подлежит ремонту, и было принято решение построить новый дом на том же участке.

При поддержке людей доброй воли и Благотворительного фонда «Din Suflet» был построен дом площадью более 140 кв.м., в котором созданы все условия для достойной жизни. Семье также подарена кухонная мебель и газовая плита.

Пожелал членам семьи счастливого праздника в новом доме, много радостных минут и душевного тепла в кругу близких. По случаю зимних праздников вручил детям несколько подарков.

Очень рад, что мне удалось помочь этой семье, попавшей в затруднительное положение. Я буду и далее прилагать необходимые усилия, чтобы всегда быть рядом с теми, кто нуждается в поддержке», – написал Игорь Додон на своей страничке в соцсети.