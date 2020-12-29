Таково решение Конституционного суда от 6 августа 2020 года. Оно было принято после того, как депутат Игорь Мунтяну от блока ACUM обратился в КС с просьбой дать толкование статей 91 и 98 ч.1 Конституции РМ.

Постановление Конституционного суда, подписанное Домникой Маноле, гласит: «В случае, если сформировано формализованное абсолютное парламентское большинство, Президент Республики обязан выдвинуть на должность премьер-министра кандидатуру, предложенную этим большинством. В случае, если не сформировано формализованное абсолютное парламентское большинство, Президент Республики обязан, после консультаций с парламентскими фракциями, выдвинуть кандидатуру на должность премьер-министра, даже если парламентские фракции не согласны с его предложением».