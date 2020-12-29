Вторник, 29 декабря 2020, 21:21

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Приднестровским сиротам раздают ключи от квартир

Приднестровским сиротам раздают ключи от квартир
29 декабря
15:46 2020
Версия для печати

В городе Бендеры местные власти вручили двум девушкам-сиротам ключи от собственных квартир, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В регионе третий год действует программа по обеспечению своими квадратными метрами детей-сирот. «Я хочу пожелать каждому выпускнику детского дома, чтобы он после окончания также мог зайти в свою жилплощадь и быть уверенным, что у него есть крыша над головой», – сказала на церемонии получения ключей Мария Фролова. Она студентка, получает уже второе образование. По первому – юрист, и работает в Бендерском детском доме, в котором воспитывалась.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,16–0,44%
EUR21,02–0,19%
GBP23,18–0,10%
UAH0,61–0,18%
RON4,31–0,20%
RUB0,23–0,55%

Курсы валют в MDL на 29.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд