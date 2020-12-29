В городе Бендеры местные власти вручили двум девушкам-сиротам ключи от собственных квартир, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В регионе третий год действует программа по обеспечению своими квадратными метрами детей-сирот. «Я хочу пожелать каждому выпускнику детского дома, чтобы он после окончания также мог зайти в свою жилплощадь и быть уверенным, что у него есть крыша над головой», – сказала на церемонии получения ключей Мария Фролова. Она студентка, получает уже второе образование. По первому – юрист, и работает в Бендерском детском доме, в котором воспитывалась.