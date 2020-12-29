Вторник, 29 декабря 2020, 21:21

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Демократы предлагают президенту Молдовы свои услуги

Демократы предлагают президенту Молдовы свои услуги
29 декабря
14:46 2020
Версия для печати

По словам председателя Демократической партии Павла Филипа, он с однопартийцами провел с президентом Майей Санду достаточно интересную дискуссию, на ней обсуждались актуальные для страны вопросы.

Демократы утверждают, что готовы к досрочным парламентским выборам, но они не являются для них самоцелью. «Главный вопрос, который мы ставим, – что будет происходить в это время в Молдове? Кто будет управлять пандемическим кризисом, экономическим, кто подготовит страну к выборам? Мы считаем эти вопросы приоритетными», – заявил журналистам Филип. По его словам, демократы предложили президенту свою помощь, у партии есть большой интеллектуальный потенциал, и он в распоряжении Санду. Вопрос воспользуется ли она им.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,16–0,44%
EUR21,02–0,19%
GBP23,18–0,10%
UAH0,61–0,18%
RON4,31–0,20%
RUB0,23–0,55%

Курсы валют в MDL на 29.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд