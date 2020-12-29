По словам председателя Демократической партии Павла Филипа, он с однопартийцами провел с президентом Майей Санду достаточно интересную дискуссию, на ней обсуждались актуальные для страны вопросы.

Демократы утверждают, что готовы к досрочным парламентским выборам, но они не являются для них самоцелью. «Главный вопрос, который мы ставим, – что будет происходить в это время в Молдове? Кто будет управлять пандемическим кризисом, экономическим, кто подготовит страну к выборам? Мы считаем эти вопросы приоритетными», – заявил журналистам Филип. По его словам, демократы предложили президенту свою помощь, у партии есть большой интеллектуальный потенциал, и он в распоряжении Санду. Вопрос воспользуется ли она им.