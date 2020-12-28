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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Микропластик проник в воздух над Атлантикой

Микропластик проник в воздух над Атлантикой
28 декабря
15:36 2020
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Планета все сильнее страдает от загрязнения пластиковым мусором. Ученые из Франции и Израиля в течение двух лет отбирали пробы воздуха над Атлантическим океаном. Всего были собраны сорок три образца из девяти разных мест. Пробы отбирали на пятнадцатиметровой высоте над водой.

Изучение с помощью современных технологий показало, что в пятой части всех проб обнаружены частицы микропластика и красителей. Проанализировав пробы воды, ученые выяснили, что и в ней находятся частицы аналогичного пластика. Это значит, что в воду он попал из воздуха.

Исследователи высказали гипотезу, что микропластик с поверхности земли принесен ветром, причем очень издалека (из-за очень большой скорости над океаном ветер способен перемещать воздушные массы со всем содержимым на расстояние до тысячи километров). Прежде, чем попасть в воду, а оттуда в желудки рыбы и морских животных, пластик может находиться во взвешенном состоянии до сорока восьми часов, сообщает «Communications Earth and Environment».      

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