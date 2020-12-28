Проект разработан датской компанией «SAGA Space Architects». Эксперимент поставили на себе архитекторы – авторы разработки. Два месяца они прожили в Гренландии, где климатические условия, как считается, наиболее близки к лунным.

Проектируя модуль, архитекторы взяли за основу принцип японского искусства оригами: конструкция складная, состоящая из трехсот двадцати панелей. Для транспортировки модуль разбирается, а на месте назначения легко собирается вновь. Конструкция снабжена солнечными батареями, заряжающимися от отраженного снегом света. Так модуль снабжается теплом и светом. Вес жилища – тысяча семьсот килограммов, объем – 185 м3.

Поселенцам не будет тесно: в модуле изолированные шумонепроницаемые жилые помещения и санузел, подобные тому, какие имеются на как на Международной космической станции. С помощью вентиляции удаляются запахи.

Эксперимент преследовал цель выяснить, подходит ли такая среда обитания для людей без специальной подготовки, ведь предполагается, что модуль станет «гостиницей» для космических туристов, а не профессиональных астронавтов. В меню испытателей входили протеиновые батончики, быстрорастворимые супы и кофе. Воду они получали из растопленного льда.

За время эксперимента участники проверили не только возможность выживания, но и приняли участие в двух психологических исследованиях, чтобы выяснить, как уменьшить уровень стресса из-за монотонных условий проживания в течение длительного времени, сообщает телеканал «Наука».