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Газета "Кишиневские новости"

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Рождество под надежной охраной

Рождество под надежной охраной
28 декабря
15:21 2020
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Очень немолодой житель итальянского города Альто-Рено-Терме был одинок и не хотел проводить рождественские праздники в обществе только самого себя. Поэтому он позвонил в полицию. Ветеран Второй мировой войны объяснил, что у него ничего не случилось, просто ему очень одиноко. И попросил, если будет возможность, кого-нибудь из патрульных заглянуть к нему хоть на короткое время.

К его просьбе отнеслись с пониманием. Экипаж полиции заехал в гости к пожилому мужчине, пообщался с ним и даже выпил за праздник. Хозяин поделился воспоминаниями о войне, а потом полицейские помогли ему пообщаться по телефону с родственниками. Назавтра дедушку навестили снова и привезли в подарок совместное фото со стражами правопорядка, пишет «La Repubblica».

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