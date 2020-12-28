Ответ на этот вопрос дал экс-президент Игорь Додон в эксклюзивном интервью российскому информационному агентству ТАСС.

– Оно [решение] не связано с результатами выборов. У нас была информация еще в сентябре, что ряд транспортных средств, доставляющих дипломатическую почту, используются не по назначению. И это касалось не только России. У нас была информация и по другим направлениям. Поэтому где-то в сентябре-октябре, до выборов, в руководстве страны мы приняли решение проверять все. Ну, вот и нашли этот запрещенный груз, – пояснил экс-президент.