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Газета "Кишиневские новости"

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Как связана контрабанды анаболиков с результатами президентских выборов

Как связана контрабанды анаболиков с результатами президентских выборов
28 декабря
12:51 2020
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Ответ на этот вопрос дал экс-президент Игорь Додон в эксклюзивном интервью российскому информационному агентству ТАСС.

– Оно [решение] не связано с результатами выборов. У нас была информация еще в сентябре, что ряд транспортных средств, доставляющих дипломатическую почту, используются не по назначению. И это касалось не только России. У нас была информация и по другим направлениям. Поэтому где-то в сентябре-октябре, до выборов, в руководстве страны мы приняли решение проверять все. Ну, вот и нашли этот запрещенный груз, – пояснил экс-президент.

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