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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Обнаружен античный фастфуд

Обнаружен античный фастфуд
27 декабря
13:16 2020
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В античные времена, как и сегодня, люди охотно пользовались возможностью быстро и относительно недорого перекусить прямо на улице. В Помпеях, погибших при извержении Везувия в 79 году нашей эры, обнаружены восемь десятков киосков, торговавших таким фастфудом. Но недавно археологи сделали по-настоящему уникальную находку.

Раскопали еще один киоск, в котором сохранились остатки еды, некоторые блюда даже лежали на тарелках. А роль меню выполняли украшавшие прилавок фрески, кстати, не пострадавшие при извержении, с изображением кушаний. Ученым удалось выяснить, какие именно продукты использовались для такого фастфуда. Это мясо уток, свиней, коз, а также рыба и улитки. Как считают специалисты, такая еда предназначалась для малообеспеченных простолюдинов, сообщает телеканал «Rai news 24».      

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