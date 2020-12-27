Фотомодель из России, живущая в США, сумела себя защитить от нападения без всякого оружия, при помощи только русской ненормативной лексики.

Девушка гуляла с собакой в одном из районов Нью-Йорка, когда неизвестный мужчина стал требовать у нее денег. Получив отказ, незнакомец начал проявлять агрессию и даже угрожать. Он попытался ударить собаку, а ее хозяйку толкнул. Остановила агрессию только русская брань, которую в целях самообороны пустила в ход девушка.

Метод подействовал: такого сопротивления незнакомец не ожидал и предпочел ретироваться. А фотомодель задумалась над тем, чтобы освоить еще какие-то приемы самозащиты, сообщает «МИР-24».