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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Крепкое русское слово страшнее пистолета

Крепкое русское слово страшнее пистолета
27 декабря
13:11 2020
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Фотомодель из России, живущая в США, сумела себя защитить от нападения без всякого оружия, при помощи только русской ненормативной лексики.

Девушка гуляла с собакой в одном из районов Нью-Йорка, когда неизвестный мужчина стал требовать у нее денег. Получив отказ, незнакомец начал проявлять агрессию и даже угрожать. Он попытался ударить собаку, а ее хозяйку толкнул. Остановила агрессию только русская брань, которую в целях самообороны пустила в ход девушка.

Метод подействовал: такого сопротивления незнакомец не ожидал и предпочел ретироваться. А фотомодель задумалась над тем, чтобы освоить еще какие-то приемы самозащиты, сообщает «МИР-24».     

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