В продолжение рабочей поездки в Москву совместно с председателем парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный и группой депутатов Игорь Додон на встрече с председателем политической партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым обсудил перспективы сотрудничества между ПСРМ, ведущей левой партией Молдовы, и «Справедливой Россией», одной из самых влиятельных левых партий РФ.

Собеседники говорили о предстоящих избирательных кампаниях. Так, в Российской Федерации 19 сентября 2021 года пройдут выборы в Государственную Думу восьмого созыва, а в Республике Молдова очень высока вероятность проведения досрочных выборов в парламент в течение следующего года.

Кроме того, Игорь Додон обсудил с Сергеем Мироновым возможность поставок в Молдову российской вакцины от коронавируса, которая сейчас начала применяться в Российской Федерации, а также в некоторых зарубежных странах.