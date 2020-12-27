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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова – Россия: межпартийное сотрудничество ПСРМ и СР

Молдова – Россия: межпартийное сотрудничество ПСРМ и СР
27 декабря
01:06 2020
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В продолжение рабочей поездки в Москву совместно с председателем парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный и группой депутатов Игорь Додон на встрече с председателем политической партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым обсудил перспективы сотрудничества между ПСРМ, ведущей левой партией Молдовы, и «Справедливой Россией», одной из самых влиятельных левых партий РФ.

Собеседники говорили о предстоящих избирательных кампаниях. Так, в Российской Федерации 19 сентября 2021 года пройдут выборы в Государственную Думу восьмого созыва, а в Республике Молдова очень высока вероятность проведения досрочных выборов в парламент в течение следующего года.

Кроме того, Игорь Додон обсудил с Сергеем Мироновым возможность поставок в Молдову российской вакцины от коронавируса, которая сейчас начала применяться в Российской Федерации, а также в некоторых зарубежных странах.

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