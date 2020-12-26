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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 декабря 126651 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 декабря 126651 излечившийся
26 декабря
22:51 2020
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На сегодняшний день в стране 126651 человек прошел лечение и 2883 умерли от инфекции COVID-19.   На 26 декабря в Молдове подтверждены 140996 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 7565 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 34522 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3160 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 255 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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