На сегодняшний день в стране 126651 человек прошел лечение и 2883 умерли от инфекции COVID-19. На 26 декабря в Молдове подтверждены 140996 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7565 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 34522 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3160 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 255 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).