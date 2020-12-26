Суббота, 26 декабря 2020, 00:53

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 декабря 2883 смертельных случая

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 декабря 2883 смертельных случая
26 декабря
22:36 2020
Версия для печати

В течение прошедшего дня, 26 декабря, зарегистрированы еще 12 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 62-летняя женщина из Глодянского района, 68-летний мужчина из Рыбницкого района, 34-летний мужчина из Дондюшанского района, 86-летний мужчина из Новоаненского района, 61-летняя женщина из Каушанского района, 76-летняя женщина из Каушанского района, 82-летний мужчина из Каушанского района, 68-летняя женщина из Каушанского района, 63-летний мужчина из Каушанского района, 73-летняя женщина из Приднестровья, 47-летний мужчина из Приднестровья, 67-летняя женщина из Приднестровья. На вечер 26 декабря 126651 человек выздоровел после заражения вирусом COVID-19 и 2883 человека умерли от инфекции.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,250,00%
EUR21,030,00%
GBP23,430,00%
UAH0,610,00%
RON4,310,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 26.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд