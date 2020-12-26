В течение прошедшего дня, 26 декабря, зарегистрированы еще 12 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 62-летняя женщина из Глодянского района, 68-летний мужчина из Рыбницкого района, 34-летний мужчина из Дондюшанского района, 86-летний мужчина из Новоаненского района, 61-летняя женщина из Каушанского района, 76-летняя женщина из Каушанского района, 82-летний мужчина из Каушанского района, 68-летняя женщина из Каушанского района, 63-летний мужчина из Каушанского района, 73-летняя женщина из Приднестровья, 47-летний мужчина из Приднестровья, 67-летняя женщина из Приднестровья. На вечер 26 декабря 126651 человек выздоровел после заражения вирусом COVID-19 и 2883 человека умерли от инфекции.