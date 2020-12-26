Румынский социолог Дан Дунгачиу, получивший гражданство Молдовы в период и.о. президента Гимпу, рассказал, что надо делать Майе Санду в ближайшее время, сообщает jurnal.md

По мнению эксперта, глава государства должна начать политический диалог с тем, чтобы инициировать досрочные парламентские выборы. На этом пути верным помощником Санду будет Конституционный суд, полагает эксперт. Он уверен, что, если ни одна политическая сила не предложит своего кандидата на должность премьер-министра, в Республике Молдова состоятся досрочные выборы. Говоря о недавно состоявшихся выборах, Дунгачиу был высокопарен: «Майя Санду прежде всего восстановила надежду граждан Молдовы и избавила их, как говорится, от давления режима Плахотнюка и Додона, такого же унизительного, как режим Воронина».