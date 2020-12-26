Депутат парламента от Партии «Действие и солидарность» Серджиу Литвиненко считает отказ Иона Кику после 31 декабря исполнять обязанности премьер-министра неким «актом мести», сообщает IPN.

На своей странице в Facebook он написал, что если уйдет большинство членов кабинета министров, то во главе правительства, согласно законодательству, может оказаться министр обороны. «Их стратегия – переложить ответственность на чужие плечи», – пишет Литвиненко. Показательно, что он, в числе прочих, ежедневно рассказывал, насколько некомпетентно правительство Кику, которое срочно надо отправить в отставку, теперь же депутат обвиняет его в том, что тот оставил свое кресло. Премьер 24 декабря, после встречи с президентом, объявил: с 31 декабря он уходит в отставку, следом выходят из правительства министры здравоохранения, финансов и экономики. Обязать их работать до формирования структур новой исполнительной власти никто не может.