Суббота, 26 декабря 2020, 19:48

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Молдавское правительство – минус премьер и три министра

26 декабря
13:26 2020
Версия для печати

Депутат парламента от Партии «Действие и солидарность» Серджиу Литвиненко считает отказ Иона Кику после 31 декабря исполнять обязанности премьер-министра неким «актом мести», сообщает IPN.

На своей странице в Facebook он написал, что если уйдет большинство членов кабинета министров, то во главе правительства, согласно законодательству, может оказаться министр обороны. «Их стратегия – переложить ответственность на чужие плечи», – пишет Литвиненко. Показательно, что он, в числе прочих, ежедневно рассказывал, насколько некомпетентно правительство Кику, которое срочно надо отправить в отставку, теперь же депутат обвиняет его в том, что тот оставил свое кресло. Премьер 24 декабря, после встречи с президентом, объявил: с 31 декабря он уходит в отставку, следом выходят из правительства министры здравоохранения, финансов и экономики. Обязать их работать до формирования структур новой исполнительной власти никто не может.       

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,250,00%
EUR21,030,00%
GBP23,430,00%
UAH0,610,00%
RON4,310,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 26.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд