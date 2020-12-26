Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook обратился к народу и предложил в следующем году провести досрочные парламентские выборы, сообщает NEWS.am.

Глава кабинета министров обратил внимание на то, что у оппозиции есть неограниченные ресурсы и протестные митинги не пресекаются правоохранительными органами. При этом противники действующей власти не смогли мобилизовать население, мало того, они теряют своих сторонников. «Но все это не отменяет моих обязательств и обязательств моей команды перед обществом. Я не цепляюсь за кресло премьера, но и не могу беспечно относиться к должности премьера, переданной мне народом», – написал Пашинян. Он готов, если на досрочных выборах победят его сторонники, и дальше руководить страной. «Я приглашаю парламентские силы, а также заинтересованные в проведении досрочных выборов непарламентские партии на консультации», – уточнил премьер.