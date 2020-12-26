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Газета "Кишиневские новости"

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Литва – самая больная страна Евросоюза

26 декабря
13:11 2020
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За минувшие две недели уровень заболеваемости Covid-19 в Литве составила 1376 случаев на 100 тысяч жителей, сообщает Delfi.

Это самый большой показатель в Евросоюзе. Следом идет Хорватия – 1113 на 100 000. Третий Люксембург – 1040. А вот смертность от коронавируса больше всего в Словении, той же Хорватии и Болгарии. Лучше всего ситуация в Скандинавии: Исландии, Швеции и Норвегии. Несколько дней назад в Литве запретили находиться в одном автомобиле более чем двум пассажирам и ограничили мобильность населения в надежде остановить распространение коронавируса.

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