За минувшие две недели уровень заболеваемости Covid-19 в Литве составила 1376 случаев на 100 тысяч жителей, сообщает Delfi.

Это самый большой показатель в Евросоюзе. Следом идет Хорватия – 1113 на 100 000. Третий Люксембург – 1040. А вот смертность от коронавируса больше всего в Словении, той же Хорватии и Болгарии. Лучше всего ситуация в Скандинавии: Исландии, Швеции и Норвегии. Несколько дней назад в Литве запретили находиться в одном автомобиле более чем двум пассажирам и ограничили мобильность населения в надежде остановить распространение коронавируса.