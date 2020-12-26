При посещении минской Детской инфекционной больницы Александр Лукашенко рассказал внимающим ему врачам о задержании группы некоего Николая Автуховича, которая планировала осуществить в Белоруссии ряд терактов, сообщает БЕЛТА.

«Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его (Автуховича, ред.), честно говоря, недооценил. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним», – рассказывал Лукашенко. По его словам, на территорию Белоруссии террористы пробираются из Польши, Литвы и Украины. В Киеве на это заявление отреагировали оперативно и предсказуемо. «Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа», – заявил представитель МИДа Олег Николенко.