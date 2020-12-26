Суббота, 26 декабря 2020, 13:45

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Приднестровье: больше российских паспортов и побыстрее

26 декабря
12:36 2020
Версия для печати

Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский на пресс-конференции по итогам года, рассказал о проблемах, возникающих у него во время визитов в Москву, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Прилетая в Первопрестольную, визитер отправляется в Совет Федерации, Госдуму, где надо решать множество проблем: культурных, экономических, гуманитарных. «Для примера, возьмем вопрос гражданства. Я буду предельно откровенен: в Москве некоторые должностные лица ставят в упрек народу Приднестровья, говоря, что у жителей республики на руках якобы по два-три паспорта, зачем дополнительно российский?» – рассказывал Красносельский. По его мнению, выдача большинству жителей Приднестровья по облегченной схеме российских паспортов – восстановление справедливости. «Это я и объясняю российским политикам. Многие не знают, многие не чувствуют просто наших проблем», – отметил Красносельский.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,250,00%
EUR21,030,00%
GBP23,430,00%
UAH0,610,00%
RON4,310,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 26.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд