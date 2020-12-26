Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский на пресс-конференции по итогам года, рассказал о проблемах, возникающих у него во время визитов в Москву, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Прилетая в Первопрестольную, визитер отправляется в Совет Федерации, Госдуму, где надо решать множество проблем: культурных, экономических, гуманитарных. «Для примера, возьмем вопрос гражданства. Я буду предельно откровенен: в Москве некоторые должностные лица ставят в упрек народу Приднестровья, говоря, что у жителей республики на руках якобы по два-три паспорта, зачем дополнительно российский?» – рассказывал Красносельский. По его мнению, выдача большинству жителей Приднестровья по облегченной схеме российских паспортов – восстановление справедливости. «Это я и объясняю российским политикам. Многие не знают, многие не чувствуют просто наших проблем», – отметил Красносельский.