Суббота, 26 декабря 2020, 13:45

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Красносельский готов к встрече с Санду

26 декабря
12:31 2020
Версия для печати

На пресс-конференции по итогам года глава левобережья Днестра Вадим Красносельский прокомментировал итоги выборов президента Республики Молдова, сообщает «Новости Приднестровья».

По его словам, население страны избирало не личность, а геополитический путь развития. «Естественно, из-за этого была большая явка: народ пришел на выборы определить свое будущее – либо окончательно с Западом, либо все-таки уклон на Восток, на Россию. Народ сделал свой выбор. Он всем известен», – заявил Красносельский. Он также отметил, что Тирасполь готов к переговорам с Кишиневом хоть в формате 1+1, хоть по схеме 5+2. При этом обязательным условием встречи остается присутствие на берегах Днестра российских миротворцев.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,250,00%
EUR21,030,00%
GBP23,430,00%
UAH0,610,00%
RON4,310,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 26.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд