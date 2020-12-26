На пресс-конференции по итогам года глава левобережья Днестра Вадим Красносельский прокомментировал итоги выборов президента Республики Молдова, сообщает «Новости Приднестровья».

По его словам, население страны избирало не личность, а геополитический путь развития. «Естественно, из-за этого была большая явка: народ пришел на выборы определить свое будущее – либо окончательно с Западом, либо все-таки уклон на Восток, на Россию. Народ сделал свой выбор. Он всем известен», – заявил Красносельский. Он также отметил, что Тирасполь готов к переговорам с Кишиневом хоть в формате 1+1, хоть по схеме 5+2. При этом обязательным условием встречи остается присутствие на берегах Днестра российских миротворцев.