В завершение сегодняшнего рабочего дня в Москву экс-президент РМ Игорь Додон вместе с председателем парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный, вице-спикером парламента Владом Бэтрынчей, башканом Гагаузской автономии Ириной Влах и мэром Кишинева Ионом Чебаном встретился с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

«Обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления стратегического партнерства между двумя государствами. Подвели итоги уходящего года в молдавско-российских отношениях, констатировали их позитивную динамику, несмотря на пандемический кризис и политические процессы в Республике Молдова.

Кроме того, говорили о перспективах экономического сотрудничества между Молдовой и Россией, а также о региональной кооперации. В связи с этим указали на наличие не реализованного в полной мере потенциала», – написал по итогам встречи Игорь Додон.

Экс-президент РМ выразил Дмитрию Козаку и в его лице руководству Российской Федерации искреннюю благодарность за поддержку Молдовы в борьбе с распространением коронавируса, за безвозмездную помощь нашим фермерам, пострадавшим от засухи, и молдавским экспортерам в части предоставления в 2018-2020 годах режима беспошлинных поставок агропромышленной продукции на российский рынок.