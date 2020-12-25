Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции “СР” в Госдуме Сергей Миронов 25 декабря провел встречу с делегацией официальных лиц Республики Молдова во главе с председателем парламента республики, председателем Партии социалистов Республики Молдова Зинаидой Гречаный. В состав делегации также вошли экс-президента РМ Игорь Додон и группа республиканских парламентариев. Во встрече приняли участие депутаты фракции “СР” в ГД Алексей Чепа, Олег Нилов и Секретарь Президиума Центрального совета Партии СР по международным вопросам Александр Романович.