Сегодня состоялась встреча председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова с делегацией официальных лиц Молдовы, возглавляемых председателем парламента Зинаидой Гречаный и экс-президентом Игорем Додоном.

Сергей Миронов приветствовал гостей и отметил, что благодаря Игорю Додону в Молдове удалось принять справедливые законы, которые обязательно должен оценить народ республики. Политик также высоко оценил вклад бывшего президента Молдовы в становление дружеских отношений между двумя странами.

Игорь Додон заявил, что для Молдовы этот год оказался очень сложным, поскольку была засуха, но для дружбы с Россией он был одним из самых лучших. Также он подчеркнул, что в этом году налажен эффективный диалог парламента Молдовы с правительством республики.

«В конце года мы также приняли очень важный пакет законов. Мы вернули российские СМИ на рынок Молдовы. Буквально с позавчерашнего дня в Молдове транслируют российские телеканалы. Мы приняли закон, по которому русскому языку был присвоен статус языка межнационального общения. Инструкции на лекарства будут и на русском языке. По моей инициативе мы приняли закон о снижении пенсионного возраста», – сказал политик.

Он добавил, что не собирается уходить из политики и будет защищать дружбу Кишинева с Москвой.