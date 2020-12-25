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Газета "Кишиневские новости"

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Додон о решении Санду переименовать язык на сайте президента

Додон о решении Санду переименовать язык на сайте президента
25 декабря
22:11 2020
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«Я думаю, что есть дела поважнее – пандемия или ситуация с правительством, например». Так Игорь Додон прокомментировал переименование молдавского языка на румынский на сайте президента сразу после вступления в должность Майи Санду. Заявление было сделано в рамках интервью телеканалу “Россия 24”.

«Впервые за все годы независимости Молдовы президентом стала гражданка Румынии. Есть такой нонсенс, который пока ещё может происходить в Молдове, что президент страны может быть гражданином другой страны. Это неправильно. Одно из первых решений – поменять язык на сайте президента. Я думаю, что есть дела поважнее – та же пандемия, та же ситуация с правительством», – сказал он. Напомним, что вчера, сразу после инаугурации Майи Санду, на официальном сайте президента аббревиатура MD была заменена на RO.

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