«Я думаю, что есть дела поважнее – пандемия или ситуация с правительством, например». Так Игорь Додон прокомментировал переименование молдавского языка на румынский на сайте президента сразу после вступления в должность Майи Санду. Заявление было сделано в рамках интервью телеканалу “Россия 24”.

«Впервые за все годы независимости Молдовы президентом стала гражданка Румынии. Есть такой нонсенс, который пока ещё может происходить в Молдове, что президент страны может быть гражданином другой страны. Это неправильно. Одно из первых решений – поменять язык на сайте президента. Я думаю, что есть дела поважнее – та же пандемия, та же ситуация с правительством», – сказал он. Напомним, что вчера, сразу после инаугурации Майи Санду, на официальном сайте президента аббревиатура MD была заменена на RO.