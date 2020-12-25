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Газета "Кишиневские новости"

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Вячеслав Володин: Россия и Молдова – равные партнеры

Вячеслав Володин: Россия и Молдова – равные партнеры
25 декабря
21:51 2020
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Председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с делегацией Молдовы также подчеркнул важность сохранения общей исторической памяти наших стран — памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, необходимо защитить суверенитет России и Молдовы, подчеркнул председатель Госдумы.

«Отношения России и Молдовы отличаются тем, что мы их рассматриваем как отношения равных партнеров», — сказал Володин и подчеркнул, что российская сторона против двойных стандартов, которые Европа применяет к Молдове.

«Традиции дружбы, экономические и гуманитарные связи – все это складывалось не за один день. Есть просто временные политики, которые это когда‑то разрушили», — согласилась Зинаида Гречаный.

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