Председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с делегацией Молдовы также подчеркнул важность сохранения общей исторической памяти наших стран — памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, необходимо защитить суверенитет России и Молдовы, подчеркнул председатель Госдумы.

«Отношения России и Молдовы отличаются тем, что мы их рассматриваем как отношения равных партнеров», — сказал Володин и подчеркнул, что российская сторона против двойных стандартов, которые Европа применяет к Молдове.

«Традиции дружбы, экономические и гуманитарные связи – все это складывалось не за один день. Есть просто временные политики, которые это когда‑то разрушили», — согласилась Зинаида Гречаный.