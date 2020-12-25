На состоявшейся встрече делегации Молдовы и руководства Госдумы РФ экс-президент РМ Игорь Додон отметил, что РФ — это стратегический партнер Молдовы. «Нас связывает общая история, общие ценности, общая победа в Великой Отечественной войне. В этом году мы впервые за 10 лет участвовали в Параде Победы на Красной площади», — сказал он. Он также подчеркнул, что для российско-молдавских отношений год был хорошим. «У нас были контакты и сотрудничество на всех уровнях власти — президентов, парламентов, правительств — впервые за последние 10 лет. И мы закончили год принятием очень важного пакета законов. Это и возвращение российских СМИ для молдавского телезрителя, потому что на них в последние годы был запрет, и пакет законов, касающихся русского языка», — заявил Игорь Додон и подчеркнул, что Молдова выступает за развитие двусторонних отношений с РФ.

Вячеслав Володин подчеркнул, что Игорь Додон на посту президента Молдовы многое сделал для развития межпарламентских отношений и экономических связей двух стран.