Министерство иностранных дел новоназначенного правительства представило программу своей деятельности на 2020-2024 годы, сообщает «Международное румынское радио».

Предполагается увеличить число депутатов парламента, представляющих гастарбайтеров. Один из разделов документа даже получил заголовок «Диаспора – это Румыния». В программе говорится, что за пределами страны находятся свыше 20 процентов ее граждан, а это около четырех миллионов человек. «Мы будем вести реестр румынских детей, рожденных в диаспоре, и совместно с местными властями и общественными центрами обеспечим им доступ, если родители пожелают, к информации о румынском языке, самобытности и культуре, включая выделение стипендий», – написано в программе.