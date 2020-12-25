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Газета "Кишиневские новости"

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Румынских детей за границей поставят на учет

25 декабря
15:01 2020
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Министерство иностранных дел новоназначенного правительства представило программу своей деятельности на 2020-2024 годы, сообщает «Международное румынское радио».

Предполагается увеличить число депутатов парламента, представляющих гастарбайтеров. Один из разделов документа даже получил заголовок «Диаспора – это Румыния». В программе говорится, что за пределами страны находятся свыше 20 процентов ее граждан, а это около четырех миллионов человек. «Мы будем вести реестр румынских детей, рожденных в диаспоре, и совместно с местными властями и общественными центрами обеспечим им доступ, если родители пожелают, к информации о румынском языке, самобытности и культуре, включая выделение стипендий», – написано в программе.

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