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Газета "Кишиневские новости"

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Несметные богатства ворвутся в жизнь трех знаков зодиака в 2021 году

Несметные богатства ворвутся в жизнь трех знаков зодиака в 2021 году
25 декабря
00:16 2020
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Новый 2021 год будет лучше уходящего, а ещё астрологи предсказывают, что он будет щедр на подарки. Три победителя уже определены – 2021-й принесет в жизнь представителей этих зодиакальных созвездий огромные богатства. Кто же вы – счастливчики года грядущего?

Победитель №1 – ЛЕВ

Представители этого огненного знака умеют выпутываться из любых проблем и красиво выходить даже из самых сложных ситуаций. Денежный поток ворвется в жизнь Львов в Новый год вместе и мощной волной позитивной энергии. Если они сумеют правильно распорядиться этим подарком, направив энергию на получение новых знаний, им откроется дверь в мир бесконечных возможностей. Сказочные перемены ждут Львов!

Победитель №2 – СТРЕЛЕЦ

Жизнь представителей другого огненного знака будет наполнена интересными событиями. Новые сложные задачи Стрельцы решать будут с удовольствием, и каждая победа будет подпитывать их созидательной энергией. Стрельцы будут счастливы, получая радость от работы и удовольствие в гармоничных отношениях с любимыми людьми. Финансовое благополучие и удача во всем ждут Стрельцов!

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