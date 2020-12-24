Данные национального статистического центра Англии показывают, что число зараженных коронавирусом в стране продолжает стремительно расти.

Каждый 85 житель Англии заражен коронавирусом. За последнюю неделю общее число больных увеличилось с 570 тыс. до 650 тыс. В Лондоне зафиксирован самый высокий процент людей с положительным результатом теста на вирус – более 2%. Уэльс также переживает резкий скачек в числе зараженных – каждый 60-й человек болен. В Шотландии же наоборот цифры пошли вниз, там болен каждый 140-й. Новый тип коронавируса, обнаруженный в Лондоне, распространяется быстрее оригинальной версии, что вызывает серьезные беспокойства у экспертов. За последние две недели с момента, когда в Англии началась вакцинация, спасительный препарат получили 521 594 человека. 70% доз вакцин получили люди старше 80 лет.