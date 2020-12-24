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Газета "Кишиневские новости"

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Дипфейк королевы Великобритании поздравил всех с Рождеством

Дипфейк королевы Великобритании поздравил всех с Рождеством
24 декабря
20:16 2020
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Альтернативное рождественское поздравление на телеканале Channel 4 произнес дипфейк королевы Великобритании, сообщает ВВС.

Королева Великобритании Елизавета II произнесла свое классическое поздравление в честь Рождества в эфире каналов ВВС и ITV. А с помощью синтеза изображения, основанного на искусственном интеллекте, ее доппельгангер прочел альтернативное поздравление в эфире английского телеканала Channel 4. Так называемые дипфек-видео уже давно ни для кого не новость. В сети неоднократно появлялись ролики, на которых разные мировые лидеры говорили странные и забавные вещи, ставя в тупик зрителей. В действительности видео оказывались дипфейками, созданными умельцами с помощью графики и технологии искусственного интеллекта. По заявлению представителей Channel 4, решением пустить в эфир двойника королевы канал пытается показать всю опасность фальшивых новостей телезрителям. Букингемский дворец никак не прокомментировал эфир.

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